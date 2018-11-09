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انطلاق 198 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:56 م
انطلاق 198 رحلة دولية وداخلية وتجارية من مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى الجمعة انطلاق 198 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 19 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 110 رحلة دولية وداخلية وتجارية الى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 36 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي ليوم الجمعة انتظاما في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 

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