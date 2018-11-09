اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 44 رحلة إلى المدن السياحية المصرية

كتب - محمد طنطاوى

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة انطلاق 44 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية، تزامنًا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوى، حيث تسير مصر للطيران 20 رحلة جوية إلى مدينتى الأقصر وأسوان فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وتسير مصر للطيران اليوم 7 رحلات إلى مدينة الأقصر، و11 رحلة إلى مدينة أسوان، و13 رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من مدينة برج العرب.

كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولى رحلة واحدة إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، و3 رحلات إلى مدينة أسوان ورحلتين إلى مدينة الغردقة.

وتعمل وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة المقبلة على تشجيع حركة السياحة الداخلية، وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى، للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذًا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران، باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة.