اليوم.. ألمانيا تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

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تحتفل جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم التاسع من نوفمبر، بمرور 100 عام على تأسيس أول جمهورية ألمانية وسقوط جدار برلين.

يشارك فى الاحتفال الذى يقام بمقر البرلمان الألمانى "البوندستاج" الرئيس الألمانى فرانك فالترشتاينماير، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ووزير النقل اندرياس شوير، ووزيرة الزراعة يوليا كلوكنير، وعدد كبير من المسؤلين الألمان ونواب "البوندستاج".

يذكر أن فى 9 نوفمبر 1918 أعلن الديمقراطى الاشتراكى فيليب شايدمان، الجمهورية ونهاية النظام الملكى الذى كان يمثله حينها القيصر ويلهلم الثاني، قائلا: "النظام الملكى انهار، عاشت الجمهورية الألمانية".

يشار أيضا إلى أنه فى التاسع من نوفمبر سنة 1989 بدأت أحجار جدار برلين تنهار تحت وقع ضربات المحتجين ومعها عقود طويلة من القمع الشيوعى ومن امتهان كرامة الإنسان.

وكانت المظاهرات ضد النظام الحاكم فى ألمانيا الديمقراطية قد بدأت قبل شهرين من سقوط الجدار، ودفعت الحفرة الأولى فى الجدار النظام الشيوعى بأكمله إلى الانهيار، ليدخل مرة أخرى التاسع من نوفمبر تاريخ ألمانيا، لكن هذه المرة، كيوم مشرق لألمانيا ولكل العالم.