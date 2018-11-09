الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن السلطات الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رعاياها من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة فى إسرائيل ، مطالبة كل من يريد السفر إلى تل أبيب فعليه بالتطعيم من المرض .
وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية وزعت مرسوما، جاء تدعو فيه المسافرين أن يتوخوا الحذر الشديد فى حالة سفرهم لضرورة ملحة لتل أبيب عن طريق التطعيم ضد الحصبة .
إسرائيل
واجتاح وباء الحصبة إسرائيل ، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.
وأشارت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة فى إسرائيل منذ مطلع عام 2018 الحالى لتصل إلى1401 حالة، وتوفيت طفلة الأسبوع الماضى إثر إصابتها بالعدوى.
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