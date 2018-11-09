الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن السلطات الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رعاياها من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة فى إسرائيل ، مطالبة كل من يريد السفر إلى تل أبيب فعليه بالتطعيم من المرض .

وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية وزعت مرسوما، جاء تدعو فيه المسافرين أن يتوخوا الحذر الشديد فى حالة سفرهم لضرورة ملحة لتل أبيب عن طريق التطعيم ضد الحصبة .



إسرائيل

واجتاح وباء الحصبة إسرائيل ، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.

وأشارت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة فى إسرائيل منذ مطلع عام 2018 الحالى لتصل إلى1401 حالة، وتوفيت طفلة الأسبوع الماضى إثر إصابتها بالعدوى.