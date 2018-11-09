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الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:07 م
الولايات المتحدة تحذر الأمريكيين من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة الحصبة
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن السلطات الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رعاياها من السفر لإسرائيل بعد تفشى مرض الحصبة فى إسرائيل ، مطالبة كل من يريد السفر إلى تل أبيب فعليه بالتطعيم من المرض .

 

وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية وزعت مرسوما، جاء تدعو فيه المسافرين أن يتوخوا الحذر الشديد فى حالة سفرهم لضرورة ملحة لتل أبيب عن طريق التطعيم ضد الحصبة .

إسرائيل
إسرائيل

 

واجتاح وباء الحصبة إسرائيل ، مخلفا مئات المصابيين أغلبهم يسكنون بالأحياء التى يقطنها أغلبية يهودية متشددة بمدينة القدس المحتلة ومستوطنات "بيت شيمش" و"بيتار عيليت"، حيت سجلت حوالى 60% من الحالات الماصبة.

 

 وأشارت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية، إلى ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة فى إسرائيل منذ مطلع عام 2018 الحالى لتصل إلى1401 حالة، وتوفيت طفلة الأسبوع الماضى إثر إصابتها بالعدوى.

 

 


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اسرائيل

الولايات المتحدة

مرض الحصبة

تل ابيب




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