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النيابة تطلب التحريات حول العثور على شخص مقتولا داخل سيارته بالجيزة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:23 ص
النيابة تطلب التحريات حول العثور على شخص مقتولا داخل سيارته بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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انتهى فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة من مناظرة جثة شخص عثر عليه مقتولًا داخل سيارته بالجيزة، وصرحت بتشريحه، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتبين من خلال مناظرة جثمان المجنى عليه إصابته بطلق نارى أسفر عن وفاته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد هوية المتوفى، تمهيدًا لاستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

وكشفت مصادر أنه جار الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، والذين كانوا بمحيط الحادث إبان وقوعها، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة بموقع الأحداث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بالجيزة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مالك السيارة مصابًا بطلق نارى، وأشارت التحريات الأولية إلى احتمالية انتحاره.

 


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