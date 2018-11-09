video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى أثناء تنقيبه عن الآثار بكفر الجبل

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:53 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى أثناء تنقيبه عن الآثار بكفر الجبل التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة "ع.ع" 49 عامًا عامل، والذى لقى مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار فى منزله بكفر الجبل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة كفر الجبل بالهرم،  وبإجراء التحريات تبين  أنه أثناء تنقيب " ع.ع" 49 سنة  عامل  عن الآثار أسفل منزله المكون من طابقين، حدث تصدع فى موقع الحفر، نتج عنه وفاة العامل،  وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لاستخراج الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مباحث القاهرة تضبط عاطل أثناء التنقيب عن الآثار داخل شقته بالزيتون

المباحث تتحرى عن نشاط "لبان" فى التنقيب عن الآثار بالجمالية

مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى كفر الجبل

اخبار الحوادث

حوادث

كفر الجبل

التنقيب عن الاثار




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة