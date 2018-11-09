النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى أثناء تنقيبه عن الآثار بكفر الجبل

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة "ع.ع" 49 عامًا عامل، والذى لقى مصرعه أثناء تنقيبه عن الآثار فى منزله بكفر الجبل، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة كفر الجبل بالهرم، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تنقيب " ع.ع" 49 سنة عامل عن الآثار أسفل منزله المكون من طابقين، حدث تصدع فى موقع الحفر، نتج عنه وفاة العامل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لاستخراج الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.