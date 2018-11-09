المقاومة اليمنية: العمليات العسكرية لاستعادة الحديدة تجرى وفقا لخطة محكمة

(أ ش أ)

قال قائد قوات المقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، إن قوات المقاومة المشتركة تقاتل فى خندق واحد ضد ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لاستعادة الحديدة تجرى وفقا لخطة محكمة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن العميد طارق صالح، اليوم الجمعة، قوله إن قوات المقاومة المشتركة نفذت عمليات التفاف واسعة لمحاصرة ميليشيات الحوثى فى الحديدة، مضيفا أن استعادة المدينة باتت وشيكة.

ودعا قائد قوات المقاومة اليمنية أبناء الحديدة للانتفاض ضد ميليشيات الحوثى والانضمام لصفوف المقاومة، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثى تسعى لاستخدام المدنيين كدروع بشرية.