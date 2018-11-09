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"المصرية للجملة" تفتح أبوابها اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بالوجه القبلى

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:30 ص
"المصرية للجملة" تفتح أبوابها اليوم لاستمرار صرف السلع المدعمة بالوجه القبلى د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى، اليوم الجمعة، للأسبوع الثانى، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر الجارى، لبقالى التموين، تمهيدًا لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

 

وكان الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات للقابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه سيتم طرح حلوى المولد بمنافذ وفروع الشركة بمحافظات الوجه القبلى، وبأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وبأحجام مختلفة، ومن المقرر البدء فى طرح حلوى المولد اعتبارًا من الأسبوع المقبل .

 


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المصرية للجملة

جمال الشرقاوى

السلع المدعمة

الوجه القبلى




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