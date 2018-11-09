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الكويت تفعل خطة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 08:29 م
الكويت تفعل خطة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ الشرطة الكويتية -
(أ ش أ)
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أعلنت بلدية الكويت تفعيل خطة الطوارئ فى المحافظات الست؛ للتعامل مع تقلبات الطقس التى تشهدها الكويت حاليًا والأمطار الغزيرة التى تصاحبها.

وقالت بلدية الكويت - فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة - إن كل أجهزتها وفرقها العاملة فى حالة استنفار تام وعلى مدار الساعة، من أجل رفع تجمعات المياه الناجمة عن الأمطار، لاسيما فى المناطق السكنية والطرق الرئيسية، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وميدانيا، شهدت الكويت أمطارًا غزيرة مصحوبة بموجات من البرق الشديد، وسط أصوات متقطعة للرعد، فيما شهدت بعض الطرق تكدسا فى حركة مرور السيارات، بسبب مياه الأمطار وانعدام الرؤية الأفقية، خاصة فى الأماكن المكشوفة.

وبدورها، دعت وزارة الداخلية الكويتية، مستخدمى الطريق إلى ضرورة توخى الحيطة والحذر بسبب الأمطار التى تشهدها الكويت، وناشدت قائدى السيارات بعدم التوقف المفاجئ على الطرق؛ لتجنب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وضرورة ترك مسافة أمان كافية بين السيارات.

كما دعت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن أى تجمعات للمياه تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس التى تشهدها الكويت حاليا، ويصاحبها هطول أمطار متفرقة.

وكان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الكويتى حسام الرومي، قد دعا المواطنين والمقيمين أمس، إلى عدم الخروج من المنازل فى حالة الأمطار الغزيرة إلا للضرورة، حفاظا على سلامتهم؛ وذلك بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

يذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، كانت قد توقعت زيادة فرص سقوط الأمطار تدريجيا فى الكويت اليوم وغدا، موضحة أنه تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس اعتبارا من يوم السبت المقبل، حتى فجر الأحد، لتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار غزيرة فى بعض المناطق.

 


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