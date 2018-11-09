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الكويت ترحب بمبادرة العاهل المغربى باستحداث آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:00 ص
الكويت ترحب بمبادرة العاهل المغربى باستحداث آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر محمد السادس ملك المغرب
الكويت /أ ش أ/
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أعربت الكويت، الخميس، عن ترحيبها وتأييدها للمبادرة التى أعلن عنها ملك المغرب محمد السادس، فى خطابه بمناسبة الذكرى الـ 43 للمسيرة الخضراء، بشأن استحداث آلية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر.

وأبدى مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان أصدرته الخارجية الكويتية اليوم - تطلع الكويت بأن تؤدى هذه المبادرة البناءة، إلى خلق آلية تشاورية؛ تسهم فى حل الخلافات بين البلدين الشقيقين بالطرق السلمية؛ بما يعزز الأمن والاستقرار فى منطقة المغرب العربى ويحقق المصالح المشروعة لشعوبها.

 


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