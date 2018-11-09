"الكهرباء" تنتهى من خط الربط مع السودان نهاية العام بقدرة 150 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من أعمال الحفر الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات كمرحلة أولى بنسبة 90%، ومن المقرر تشغيله فى ديسمبر المقبل، والذى يعد نقطة انطلاق تحول مصر لمركز إقليمى، والذى تتمكن من خلاله من الربط مع إفريقيا بالكامل.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيجرى إطلاق تجارب التشغيل لخط الربط الكهربائى مع السودان نهاية الشهر الجارى وتشغيله رسمياً منتصف ديسمبر، لافتاً إلى تشغيل الخط بقدرة 150 ميجا وات فقط بدلاً من 300 ميجا وات كما كان مقرر له.

وأوضح المصدر، أن قدرة الخط سيتم تقسيمها على جزأين بواقع 150 ميجا وات لكل جزء، نظراً لعدم قدرة استيعاب محطات المحولات بالسودان على استيعاب هذه القدرات مرة واحدة، موضحاً تشغيل الجزء الثانى من خط الربط بقدرة 150 ميجا وات بداية العام الجديد.