القبض على 7 سائقين من متعاطى المواد المخدرة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالإشتراك مع شرطة المرور من ضبط 7 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى ، من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ، رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 7 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ، و هم " محمد.ع.ا - 47 عاما " مقيم شارع رضا دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمد.ص.م- 30عاما " مقيم الابراهيمية شرقية و"محمد.ع.ح- 21 عاما " مقيم الواصفية دائرة مركز ابوصوير و"محمد.م.ا- 28 عاما " مقيم عرايشية مصر و"ابراهيم.ش.م- 35 عاما مقيم دائرة مركز فايد و"يوسف.ا.ى- 25 عاما " مقيم اشمون منوفية و"احمد.ال.م- 27 عاما " مقيم دائرة مركز القصاصين ، تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.