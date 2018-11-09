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القبض على 7 سائقين من متعاطى المواد المخدرة بالإسماعيلية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:33 م
القبض على 7 سائقين من متعاطى المواد المخدرة بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية ، بالإشتراك مع شرطة المرور من ضبط 7 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى ،  من متعاطي المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين ،  مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى ، مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار ،  رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 7 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات ،  و هم " محمد.ع.ا -  47 عاما "   مقيم شارع رضا دائرة قسم ثان الاسماعيلية و"محمد.ص.م-  30عاما "   مقيم الابراهيمية شرقية و"محمد.ع.ح-  21 عاما  "   مقيم الواصفية دائرة مركز ابوصوير و"محمد.م.ا-  28 عاما "   مقيم عرايشية مصر و"ابراهيم.ش.م-  35 عاما مقيم دائرة مركز فايد و"يوسف.ا.ى-  25 عاما  "  مقيم اشمون منوفية و"احمد.ال.م-  27 عاما  " مقيم دائرة مركز القصاصين ،   تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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