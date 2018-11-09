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القبض على منفذ هجوم أستراليا ونقله للمستشفى فى حالة حرجة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:27 ص
القبض على منفذ هجوم أستراليا ونقله للمستشفى فى حالة حرجة هجوم أستراليا
كتبت - سالى حسام
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ذكرت وسائل إعلام فى أستراليا أن منفذ الهجوم المسلح فى ميلبورن تم القبض عليه ونقله للمستشفى فى حالة حرجة بعد إصابته بصاعق كهربائى ورصاص الشرطة الأسترالية.
وأشارت التقارير إلى مقتل شخص واحد وإصابة 2 أخرين فى الهجوم
وكان الهجوم  وقع الساعة 4 والنصف مساء بالتوقيت المحلى، وتوجه مئات من عناصر الشرطة لموقع الهجوم أمام مركز تجارى فى شارع بورك، بعدما قاد منفذ الهجوم سيارة على الرصيف ثم اصطدم بواجهة المتاجر فى شارع بورك التجارى قبل أن يشعل النار فيها ثم يتوجه لطعن رجال الشرطة والمواطنين، قبل أن يتم القبض عليه.

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