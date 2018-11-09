video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:24 ص
القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية اللواء محمد فوزى مدير مباحث الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية.
 
تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من المتهم "عبد المنعم.ر" 29 عاما صاحب ورشة حدادة مقيم دائرة القسم بحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" وخزينة بداخلها 15 طلقة من ذات العيار كما تم ضبط شقيقه "عبد الرحمن" 35 عاما صاحب ورشة حدادة مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح نارى "طبنجة عيار9 مم" و2 طلقة من ذات العيار.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

اسلحة نارية

بندقية الية




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة