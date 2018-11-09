القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على شقيقين بحوزتهما أسلحة نارية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على كل من المتهم "عبد المنعم.ر" 29 عاما صاحب ورشة حدادة مقيم دائرة القسم بحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" وخزينة بداخلها 15 طلقة من ذات العيار كما تم ضبط شقيقه "عبد الرحمن" 35 عاما صاحب ورشة حدادة مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح نارى "طبنجة عيار9 مم" و2 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.