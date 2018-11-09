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الفاو :خطة لزيادة صادرات مصر من التمور إلى 180 مليون دولار سنوياً

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:46 م
الفاو :خطة لزيادة صادرات مصر من التمور إلى 180 مليون دولار سنوياً مهرجان التمور
كتب إسلام سعيد
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كشف حسين جادين ممثل منظمة الفاو للأغذية فى مصر، أن المنظمة وضعت خطة خمسية بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والصناعة بهدف زيادة إنتاجية التمور فى مصر وزيادة معدلات التصدير من 40 مليون دولار إلى 180 مليون دولار خلال الخطة الخمسية والتى بدأت عام 2016.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة، أن هناك تنظيم جيد للمهرجان، مشيرا إلى أن المنظمة قامت بتمويل مشروع لتطوير ومساعدة مزارعى التمور فى واحة سيوة والواحات البحرية و الوادى الجديد بقيمة تقترب من 8 مليون جنيه.
 
 

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