video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الضرائب: انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير الاثنين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:00 م
الضرائب: انتهاء مهلة الاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير الاثنين عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصري
كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أعلن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن آخر ميعاد لانتهاء المهلة الخاصة بالاستفادة من التجاوز بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بالقانون رقم 174 لسنة 2018 هى يوم الاثنين القادم الموافق 12 نوفمبر عند سداد أصل الضريبة بالكامل.
 
وطالب سامى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء والذى جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم فى ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الاعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين. 
 
وقال إن هذا القانون تم تطبيقه فى 15 أغسطس الماضى لمدة 6 أشهر لتكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 اغسطس 2018 ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم حتى 9 فبراير 2019.
 
وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التقدم للمأموريات التابعين لها للاستفادة من القانون بعد سداد أصل الضريبة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مصلحة الضرائب: 11.6 مليار جنيه متأخرات المؤسسات الصحفية القومية

رئيس مصلحة الضرائب يطالب بتعيينات جديدة: 90% من المنتدبين فوق الـ50 عاما

اخبار الاقتصاد

مصلحة الضرائب

مقابل التاخير

عماد سامى




لا تفوتك
هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

هولندى بعد مشاركته فى منتدى الشباب: مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

كوماندوز الأهلى يتحدى ترجى "الدم والنار" لاستعادة عرش أفريقيا

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور تبدأ اﻹغلاق الجزئى لكوبرى غمرة بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

مكاتب التموين تبدأ السبت تلقى تظلمات تحديث البيانات الخاطئة للبطاقات

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

المالية: ننتظر قرار وزارة التجارة بشأن خفض جمارك السيارات إلى صفر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة