الشرطة العراقية ترصد مكافأة مالية لمن يدلى بمعلومات عن العجلات المفخخة

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رصدت شرطة محافظة نينوى اليوم الجمعة مكافأة مالية تبلغ عشرة ملايين دينار لكل من يدلى بمعلومات عن العجلات المفخخة ومكان تفخيخها؛ وذلك وفقًا لبيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية.

ودعا قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبورى جميع المواطنين من أهالى المحافظة ممن تتوفر لديهم أى معلومة خاصة عن مكان تفخيخ عجلة مفخخة، أو لديه معلومة عن قيام أشخاص قاموا بتفخيخ عجلة فى أى مكان للاتصال بقيادة الشرطة.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع الشخص المتصل بسرية تامة، ومشيدًا بتعاون الأهالى من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المحافظة.

وكان مركز الإعلام الأمنى قد أعلن مساء أمس /الخميس/ عن مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين حصيلة التفجير الذى وقع فى الجانب الأيمن من الموصل.