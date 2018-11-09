الشرطة الاتحادية العراقية تضبط شخصين أثناء بيع آثار فرعونية بـ 5 ملايين دولار

كتب محمد إبراهيم

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت تمكن اللواء السابع فق٢ شرطة اتحادية من إلقاء القبض على شخصين أثناء محاولتهم بيع قطع أثرية فرعونية في منطقة السيدية ببغداد عن طريق نصب كمين لهم اثناء قيامهم بالمساومة والبيع مع الشخص المشتري لإكمال عملية البيع وعقب تقنين الاجراءات تم إلقاء القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم المضبوطات.

المضبوطات





الآثار المضبوطة

الآثار المضبوطه والمتهمين

الآثار المضبوطه

وقدرت قيمة هذه الآثار بـ 5 ملايين دولار وفى نفس السياق تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.