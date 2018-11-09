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الزراعة: حملات لمتابعة قطف وفرز الرمان وإعطاء التوصيات لزيادة الإنتاج

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:00 ص
الزراعة: حملات لمتابعة قطف وفرز الرمان وإعطاء التوصيات لزيادة الإنتاج الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية ومتابعة عمليات قطف وجمع وفرز وتعبئة ثمار الرمان سواء بغرض التصدير أو بغرض الاستهلاك المحلى، وذلك بناء على تكليفات المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، بضرورة التواصل مع المزارعين تحت كل الظروف بهدف النهوض بالزراعات البستانية، وتقديم التوصيات الفنية الحديثة للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى وعليه.

 وقال تقرير المحاصيل البستانية إن اللجان المرورية رصدت بعدة محافظات التى تزرع رمان خاصة أسيوط، متوسط إنتاجية الفدان من الرمان فى تلك المناطق (20 طنًا) للفدان، متوسط الأسعار من المزرعة من 6 إلى 8 جنيهات بداية الموسم، وفى نهاية الموسم انخفض إلى 4 لـ 6 جنيهات للكيلو .

 وأضاف التقرير أنه تم الجمع بنسبة 98% من إجمالى المساحة المنزرعة بمحافظة أسيوط، وتم تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بالجمع، ولاحظ وجود ثمار من المحصول متساقطة داخل أرض الحدائق ووجود حشائش ببعض المزارع .

وأوصت اللجان المرورية جمع بقايا الثمار للحد من الإصابة بذبابة الفاكهة إزالة الحشائش بصورة دورية للحد من انتشار الآفات وسرعة العمل على الخدمة الشتوية للمزارع، وقامت اللجنة بالمرور على وحدات الفرز والتعبئة بالمزارع والتأكد من صحة العمل طبقا للتوصيات الفنية للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ومتابعة المبردات وعمليات النقل .

 

 


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وزارة الزراعة

محصول الرمان

فرز الرمان

المحاصيل التصديرية




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