الرئيس اللبنانى: لا صحة لمزاعم إسرائيل بوجود مخابئ أسلحة بعدد من المناطق

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مصانع أسلحة مخابئ سرية فى عدد من المناطق، لا أساس لها من الصحة، وأن قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة فى جنوبى لبنان (يونيفيل) نفت بدورها وجود أسلحة فى مناطق وجود إحدى الجمعيات البيئية (أخضر بلا حدود(.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان برنيل داهلر كارديل، ظهر اليوم الجمعة بقصر بعبدا الجمهوري.

وأشار عون إلى أن أركان السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى لبنان، رافقوا وزير الخارجية جبران باسيل، فى جولة تفقدية تأكدوا خلالها من عدم صحة المزاعم الإسرائيلية، مضيفا أن لبنان ملتزم بالمحافظة على الاستقرار على طول خط الحدود، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى عام 2006، لافتا إلى أن إسرائيل فى المقابل تقوم بانتهاك السيادة اللبنانية فى البر والبحر والجو، غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس اللبنانى تمسكه بموقفه الداعى إلى عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية، إلى وطنهم، مشيرا إلى أن عمليات "العودة الطوعية" التى تحققت حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني، جاءت بناء على طلب النازحين.

وأكد أنه لم ترد من النازحين السوريين العائدين أية معلومات تفيد بتعرضهم لمضايقات عقب عودتهم، داعيا المجتمع الدولى إلى المساعدة فى تأمين هذه العودة.

من جانبها، قالت المسئولة الأممية إنها ستتوجه إلى نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 1701 فى إطار "الإحاطة الدورية"، معربة عن ارتياح الأمم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبنانى والقوات الدولية (يونيفيل) والخطوات التى تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا.