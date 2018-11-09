video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: لا صحة لمزاعم إسرائيل بوجود مخابئ أسلحة بعدد من المناطق

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:03 م
الرئيس اللبنانى: لا صحة لمزاعم إسرائيل بوجود مخابئ أسلحة بعدد من المناطق ميشال عون رئيس لبنان
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مصانع أسلحة مخابئ سرية فى عدد من المناطق، لا أساس لها من الصحة، وأن قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة فى جنوبى لبنان (يونيفيل) نفت بدورها وجود أسلحة فى مناطق وجود إحدى الجمعيات البيئية (أخضر بلا حدود(.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان برنيل داهلر كارديل، ظهر اليوم الجمعة بقصر بعبدا الجمهوري.

وأشار عون إلى أن أركان السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى لبنان، رافقوا وزير الخارجية جبران باسيل، فى جولة تفقدية تأكدوا خلالها من عدم صحة المزاعم الإسرائيلية، مضيفا أن لبنان ملتزم بالمحافظة على الاستقرار على طول خط الحدود، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى عام 2006، لافتا إلى أن إسرائيل فى المقابل تقوم بانتهاك السيادة اللبنانية فى البر والبحر والجو، غير آبهة بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس اللبنانى تمسكه بموقفه الداعى إلى عودة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضى اللبنانية، إلى وطنهم، مشيرا إلى أن عمليات "العودة الطوعية" التى تحققت حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني، جاءت بناء على طلب النازحين.
وأكد أنه لم ترد من النازحين السوريين العائدين أية معلومات تفيد بتعرضهم لمضايقات عقب عودتهم، داعيا المجتمع الدولى إلى المساعدة فى تأمين هذه العودة.
من جانبها، قالت المسئولة الأممية إنها ستتوجه إلى نيويورك لتقديم تقرير حول مراحل تنفيذ القرار 1701 فى إطار "الإحاطة الدورية"، معربة عن ارتياح الأمم المتحدة للتعاون القائم بين الجيش اللبنانى والقوات الدولية (يونيفيل) والخطوات التى تتخذ لتعزيز قدرات الجيش وتمكينه من القيام بدوره كاملا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وليد جنبلاط: إيران تعاقب لبنان بتأخير الإفراج عن تشكيل الحكومة

عودة دفعات جديدة من اللاجئين السوريين من لبنان

لبنان: إحالة 4 إرهابيين بداعش والنصرة والسورى الحر إلى المحكمة العسكرية

لبنان

الرئيس اللبنانى

يونيفيل

سياسة




لا تفوتك
الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

الحكومة تعلن الموافقة على قرارات لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

القضاء الفرنسى يرفض الطلب الرابع لإطلاق سراح حفيد مؤسس جماعة الإخوان

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

الأهلى والترجى.. 5 مكاسب تنتظر الأحمر بعد 90 دقيقة فى رادس حال التتويج بالأميرة الأفريقية.. 80 مليون جنيه مكافأة الفوز.. تعزيز لقب الأكثر تتويجاً بالقارة السمراء.. العودة لمونديال الأندية.. ومطاردة ريال مدريد

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

هل تتحد المعارضة لمواجهة تميم؟..تزايد الانتهاكات وتمويل الإرهاب يشعلون الشارع القطرى..أحد أفراد الأسرة الحاكمة مهاجما "الحمدين":اغتالوا أحد المعارضين ويعتقلون أبائهم..معارض قطرى:الدوحة تضيع وعلينا مواجهة النظام

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

شاهد.. لحظة تنفيذ الهجوم المسلح فى أستراليا

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

وزير التعليم العالى يصدر قرارين بإغلاق كيانات وهمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة