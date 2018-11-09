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الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها اليوم إلى الصومال بعد انقطاع دام 41 عاما

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:24 ص
الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها اليوم إلى الصومال بعد انقطاع دام 41 عاما الطيران الإثيوبى
كتب : أحمد جمعة
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استانفت الخطوط الجوية الاثيوبية رحلتها الجوية، اليوم الجمعة، من أديس أبابا إلى الصومال وذلك بعد انقطاع دام 41 عاما.

 

وقال الرئيس التنفيذى لخطوط الجوية الإثيوبية توولدي جير ماريام فى مؤتمر صحفى - نقلته الوكالة الرسمية - بمناسبة بدء الرحلة إلى مقديشو  إن الخطوط الجوية أطلقت رحلة رسمية إلى مقديشو اليوم، مؤكدا ان إطلاق الرحلة سيعزز العلاقات العامة والتجارة بين البلدين.

 

وأضاف "ان استئناف الرحلات بين البلدين سيلعب دورا مهما فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى".

 

وفقا للمدير التنفيذى فإن بدء الرحلات سيلعب دوراً مهماً فى إعادة المغتربيين الصوماليين فى جميع أنحاء العالم إلى بلادهم والمساعدة فى اعادة بناء الصومال.

 

وقال أيضاً إنه سيوفر خدمات شحن للصوماليين فى تصدير السلعة  إلى الخارج.

 

 وذكرالمدير التنفيذى "أن خدمات شحن ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين".

 

يذكر ان الخطوط الجوية الإثيوبية قد استأنفت فى يوليو الماضى أول رحلة جوية مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا، بعد توقف دام نحو عقدين.


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