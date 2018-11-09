الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على تسعة كيانات روسية وأوكرانية

واشنطن /أ ش أ /

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصين أوكرانيين وآخر روسى، وتسعة كيانات فى كلا البلدين، لتورطهم فى عملية ضم موسكو لجزيرة القرم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس ، إن أحد هذه الكيانات كان مرتبطا ببنك روسيا ورجل الأعمال الروسى يورى كوفالشوك.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات الجديدة مستهدفة بذلك الجهات الروسية الفاعلة والمتهمة بانتهاك حقوق الإنسان فى بعض مناطق أوكرانيا.

وجاءت العقوبات قبل توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين إلى باريس الأحد القادم لإحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، فيما لم يعلم ما إذا كان الرئيسان سيتقابلان أثناء هذا الحدث.