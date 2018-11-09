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الجار الله: ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران ستصنف بالإرهابية

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:31 ص
الجار الله: ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران ستصنف بالإرهابية أحمد الجار الله
كتب هيثم سلامة
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أكد أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، أنه سيتم تصنيف ميليشيات الحوثيين فى اليمن المدعومة من إيران بالإرهابية مثل تنظيم القاعدة وداعش.

 

وقال أحمد الجار الله، عبر تويتر: "قريبًا سيتم تصنيف مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران سيتم تصنيفها بمليشيات إرهابية وسيكون التصنيف دولى كالقاعدة وداعش".

 

وأضاف: "الوضع فى اليمن الآن قارب على النهاية حيث ستعلن هزيمة إيران وحوثيها فى اليمن".

 

ومن جانب آخر، أشار الجار الله: "من أسقط التوانسة رئيسهم وكذالك الليبيين من أسقطوا قذافهم والكل يعيش حياة ضنكا تونس تدفع الآن ثمن ذنوبها لما فعلته في العالم العربى من ربيعها الخرب وليبيا أحد ضحاياه ضحايا ربيع تونس العربى الخرب فى كل مكان من عالمنا العربى إننا نعيش أقدار لعل الله يلطف بنا".

 

أحمد الجار الله
أحمد الجار الله

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