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الجارديان: ترامب لن يحضر مؤتمر السلام فى باريس ولا خطط للقاء بوتين

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 01:31 م
الجارديان: ترامب لن يحضر مؤتمر السلام فى باريس ولا خطط للقاء بوتين ترامب
كتبت - سالى حسام
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ذكرت صحيفة "الجارديان" أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن يحضر منتدى السلام الذى يستضيفه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على الرغم من أنه سيحضر إحتفالية الذكرى الـ100 نهاية الحرب العالمية الأولى فى باريس.
 
وبحسب الصحيفة فإنه لم يتم وضع خطط للقاء ترامب مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، الذى على العكس من ترامب سيحضر الاحتفالية والمؤتمر الذى يستضيفه ماكرون، بينما سيغادر ترامب الولايات المتحدة مساء اليوم الجمعة على أن يحضر الاحتفالات يوم 11 نوفمبر فقط.
 
وعلى نحو آخر فإن أغلب التوقعات تشير إلى أن لقاء ترامب وبوتين سيكون فى الأرجنتين نهاية الشهر الجارى لحضور قمة مجموعة العشرين.
 

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