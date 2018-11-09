الثلاثاء.. اجتماع مجلس إدارة "الشمس بيراميدز" لمناقشة تقرير مراقبى الحسابات

كتب هانى الحوتى

يعقد مجلس إدارة شركة الشمس بيراميدز للفنادق والقرى السياحية، اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر الجارى، للنظر فى محضر مجلس الإدارة السابق، وتقرير مراقبى الحسابات والمركز المالى المعتمد للشركة فى 30 سبتمبر لعام 2018، وعرض تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من العام المالى 2018 والمنتهى فى 30 سبتمبر.

كما ينظر مجلس الإدارة، وثيقة تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذى طبقاً للمادة الخامسة من لائحة مجلس الإدارة المعتمدة فى 7 نوفمبر الجارى، وعرض ترشيح واختيار أعضاء لجان الحوكمة من اللجان المنبثقة طبقاً للائحة عمل اللجان المعتمدة، فضلاً عن ما يستجد من أعمال.

وسجلت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إيرادات بلغت 3.8 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 3.05 مليون دولار فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت خسائر بلغت 954.4 ألف دولار مقابل خسائر بلغت 74.02 ألف دولار فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة زيادة بلغت 1189% على أساس سنوى.