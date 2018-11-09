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"التعليم" تتابع آليات تفعيل تبادل المعلمين بين الأزهر والوزارة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 05:53 م
"التعليم" تتابع آليات تفعيل تبادل المعلمين بين الأزهر والوزارة مشيخة الأزهر
كتب محمود طه حسين
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قال  أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة والأزهر الشريف عقد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم اجتماعًا، مع مديرى الإدارات التعليمية و موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة على مستوى جميع المحافظات؛ لمناقشة آليات تنفيذ سد العجز فى المدرسين لدى الطرفين، بحضور نادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتنسيق، و محمد صديق مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات. 
 
 
أكد حجازى فى بداية الاجتماع، أن التبادل بين معلمى الوزارة والأزهر الشريف له تأثير كبيرعلى حسن سير العملية التعليمية، موجهًا بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك التبادل يما يتناسب مع احتياجات كل طرف، مضيفًا أن الأساس هو حصر الزيادة والعجز على أرض الواقع ثم إعداد خطة للتبادل وتغطية العجز فى المعلمين فى جميع التخصصات، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق والإدارة العامة لنظم المعلومات المنوطة بجمع كافة البيانات الخاصة بالمعلمين. 
 
 
كما شدد حجازى على أن المعلم التابع للأزهر الشريف الذى لم يستكمل نصابه وسيقوم باستكمال نصابه فى إحدى المدارس التابعة للوزارة يجب أن يكون من خلال موافقة رسمية من المنطقة الأزهرية التابع لها، بالإضافة إلى موافقة الإدارة التعليمية التابعة للوزارة وكذلك بالنسبة للمعلم التابع للوزارة.   
 
 
جدير بالذكر، أن بروتكول التعاون الذى قام بتوقيعه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يهدف إلى التعاون فى العديد من المجالات منها: سد العجز فى المعلمين، توفير أماكن مناسبة لتلقى المناهج الدراسية من خلال مساحات المبانى المتوفرة لدى الطرفين، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
 
 

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التربية والتعليم

سد العجز من المعلمين

الأزهر الشريف




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