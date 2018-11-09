"التضامن": 4.5 مليون مواطن صرفوا معاشات نوفمبر حتى أمس

كتب مدحت وهبة

واصلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، متابعة انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر حتى اليوم الثامن من الشهر حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك فى البنوك التى تبدأ عمليات الصرف فيها يوم السبت القادم.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى نهاية أمس قد بلغت 4 ونصف مليون عملية صرف بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.455 ، مليون حالة صرف بقيمة اجمالية مليار و 682 مليون جنيها، بالإضافة إلى مليون و194 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار و265 مليون جنيه فى حين بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صندوقى الهيئة 670 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية بلغت مليار و49 مليون جنيه.

كانت غادة والى، قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.