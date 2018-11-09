التضامن: غدا تكريم الطلبة الأيتام الفائزين بجوائز كريم الحسينى

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى غادة والى ، يقام غدا السبت ، حفل تكريم الفائزين بالدورة السادسة من جوائز كريم الحسينى لعام 2018 لتشجيع البارزين والمتميزين من الطلبة الأيتام .

وقالت سمية الألفى ، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ، بوزارة التضامن الاجتماعى ، أن المسابقة أقيمت هذا العام على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية وتقدم لها 108 طالب وطالبة و59 من مقدمى الرعاية من 89 دا رعاية موزعة على 13 محافظة شكلت نحو 20% من مجموع دور الرعاية المسجلة بنطاق الجمهورية وقد بلغ عدد الفائزين حتى الآن 33 طالب وطالبة بالإضافة إلى 20 من مقدمى الرعاية على مدار 6 سنوات متتالية

وأضافت الألفى ، أن برنامج جوائز كريم الحسيني ، هو برنامج سنوى تنظمه جمعية أصدقاء كفالة اليتيم ، تحت رعاية الوزارة بدافع تكريم وتشجيع الإنجازات البارزة لمختلف الأطراف ذات الصلة بمجال رعاية الأيتام بالإضافة إلى تحفيز مكونات منظومة الرعاية ودفعها باستمرار نحو التميز.

ويهدف التكريم الى تشجيع الأطفال والشباب الذين أتموا بنجاح مراحل الدراسة الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى تكريم ثلاثة من مقدمى الرعاية المتميزين الذين يساهمون بدعمهم غير المحدود فى تغيير حياة الأطفال للأفضل و تشجيع القائمين على العمل في هذا المجال على تطوير مستواهم المهني واتباع أحدث أساليب الرعاية وأعمقها تأثيرًا.

وسيتم هذا العام منح جائزة خاصة لتكريم اسم مقدم الرعاية الراحل الشهيد محمد محمود على عبد الرحمن ، والذى ضحى بحياته من أجل إنقاذ أبناء دار إشراقة من الغرق ليضرب مثلا نادرا فى الإنسانية ورقى الأخلاق والفداء وليقدم دليلا واضحا على سمومهنة مقدمى الرعاية وأهميتها للمجتمع ، ودعمت الوزارة جهود الجمعية فى انشاء رابطة للفائزين بجوائز كريم الحسينى ، وهو برنامج جديد تنفذه الجمعية بهدف ربط الأعداد المتزايدة من الفائزين عبر سلسلة من الأنشطة التى تركزعلى تطوير خمس سمات شخصيةعبر نهج عملى يسمح للأطفال بخوض تجربة ممتعة للتعلم

وأضافت سمية ، أن الوزارة تسعي نحو تغيير حياة الأطفال الأيتام جذريًا عبر تطوير دور الرعاية وفقًا لمعايير جودة قائمة على أساس علمي وإدخال برامج متعددة ومتنوعة تلبي احتياجات الأطفال ومؤهلات وطموحات مقدمي الرعاية وتنشر الوعى بالقضية وتضمن التعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدنى وجميع الأطراف ذات الصلة