التحالف العربى يستهدف تجمعا للحوثيين فى الحديدة

عدن (أ ش أ)

شنت طائرات التحالف العربى غارات على مواقع للمتمردين الحوثيين فى مدينة الحديدة، على الساحل الغربى لليمن، فيما اندلعت فيه اشتباكات ميدانية عنيفة بين الميليشيات الحوثية وقوات دعم الشرعية.

وأفادت مصادر ميدانية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم (الجمعة) - بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثى فى غارات نفذتها طائرات التحالف العربى، واستهدفت تجمعا للمتمردين فى الكلية البحرية بالحديدة.

وأضافت أن المواجهات تجددت في بعض الأحياء الشرقية بالمدينة خلال الليل، بعد ساعات من الاشتباكات المتقطعة في شارع الخمسين وفي محيط جامعة الحديدة والمدخل الشرقى للمدينة.

وأشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة قرب جامعة الحديدة، تخللها قصف مدفعي للحوثيين على عدة أحياء سكنية في مناطق الخمسين والمطاحن وغرب المطار .. كما أطلق المتمردون صاروخا باليستيا من أحد المدارس في حي التحرير المكتظ بالسكان وسط مدينة الحديدة.

كما تجددت المواجهات في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، إذ يسعى الحوثيون إلى قطع الطريق الساحلى الذي تمر عبره تعزيزات القوات اليمنية المشتركة.