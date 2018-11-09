البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى.. وتراجع بالم هيلز

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

ارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية لكل من البنك التجارى الدولى إلى 21.119 مليون شهادة، ونعيم القابضة إلى 65.492 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع شركة بالم هيلز إلى 459.656 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية عند 8.636 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرمس عند 175.060 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.114 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.047 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 280.903 مليون شهادة.

واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.481 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.634 مليون شهادة.