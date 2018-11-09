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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:27 م
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الاحتلال الإسرائيلى يصيب عشرات الفلسطينيين ويعتقل 3 غرب رام الله

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 03:12 م
الاحتلال الإسرائيلى يصيب عشرات الفلسطينيين ويعتقل 3 غرب رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 3 مواطنين فلسطينيين، وأصابت العشرات، خلال قمعها المشاركين فى صلاة الجمعة فى جبل الريسان، المهدد بالمصادرة والذى يقع على أراضى أكثر من قرية من قرى غرب رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت مدير العمل الشعبى فى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فارس ناصر، وخطيب الجمعة الشيخ ناجح طعم الله، والمواطن محمد منظوم.

واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين فى صلاة الجمعة التى أقيمت على جبل الريسان، المقام على أراضى راس كركر وكفر نعمة والجانية، واستهدفت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بالرصاص المطاطي، مما أدى إلى إصابة أحد المسعفين بشظايا الزجاج خلال المواجهات المندلعة فى جبل الريسان.

ولم يكد المصلون ينهون صلاة الجمعة، حتى أمطرهم جنود الاحتلال بقنابل الغاز السام، ثم اعتدى الجنود على المصلين بالضرب، فاعتقلوا 3 منهم.


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