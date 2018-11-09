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الأحد.. اجتماع مجلس إدارة مجموعة بورتو وإرسال القرارات للبورصة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 04:00 ص
الأحد.. اجتماع مجلس إدارة مجموعة بورتو وإرسال القرارات للبورصة منصور عامر مؤسس مجموعة بورتو
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب"، يوم الأحد المقبل، اجتماعًا بمقر الشركة بمساكن شيراتون، على أن ترسل ملخص قرارات المجلس فور انتهاء الاجتماع.
 
وقعت بورتو القابضة، مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية عقد تنمية وتطوير لمشروع عمرانى متكامل تحت اسم بورتو سيتى فى مدينة مستقبل سيتى.
 
وبموجب العقد مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية تقوم بورتو بتكوير أراضٍ مملوكة للمستقبل بشراكة 33% من الإيرادات للأخيرة.
 
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بورتو جروب، عن تراجع صافى ربح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 70.1%، على أساس سنوى، لتبلغ 53.06 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 177.91 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
 

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