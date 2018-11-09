اعتقال مشرعين فى البرازيل للاشتباه فى قبولهم رشاوى لدعم منظمة إجرامية

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أعلن مسؤولون فى البرازيل عن اعتقال شرطة ولاية ريو دى جانيرو لعدد من المشرعين اليوم الخميس كجزء من تحقيق فى مزاعم حول قبولهم رشاوى مقابل دعم منظمة إجرامية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم أن الحاكم السابق لولاية ريو دى جانيرو "سيرجيو كابرال" يقضى الآن مدة بالسجن لمشاركته فى عمليات فساد واسعة يقول المحققون إنه تلقى خلالها أموالاً كثيرة لمساعدة شركات على ضمان عقود لمشاريع فى الولاية.

وأوضحت الشبكة أن الشرطة اعتقلت 7 نواب اليوم ، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال صدرت بحق 3 آخرين.

ويطالب الادعاء العام البرازيلى القضاء فى البلاد بتجريد هؤلاء النواب، الذين تم إعادة انتخاب بعضهم الشهر الماضى من مقاعدهم.

وقامت الشرطة البرازيلية باعتقال 10 أشخاص آخرين على صلة بالتحقيق فيما ينتظر أن يتم اعتقال مشتبه بهما آخرين.