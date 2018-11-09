استمرار لدعم اليمنيين..وصول إغاثات من السعودية لنازحى صنعاء

إيمان حنا

استمرارا لدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمنى فى محنته، دشن وكيل محافظة صنعاء نائب رئيس لجنة الاغاثة عايض عصدان توزيع عدد من السلال الغذائية و عشرة آلاف كرتون من التمور مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنازحي محافظة صنعاء في المناطق المحررة وفي مديريتي نهم وبني ضبيان، طبقا لما ورد فى وكالة الأنباء اليمينة .

تأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لليمن تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده .

ونوه عصدان بالأعمال الإنسانية والمساعدات الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء محافظة صنعاء في مديريتي نهم وبني ضبيان وفي مأرب.

وكانت المملكة قد قدمت 5 شاحنات إغاثية لمحافظة الحديدة، شملت مساعدات غذائية تزن 111 طنًا، للنازحين والمتضررين في المحافظة، حسبما أوردت وكالة أنباء واس.

ومن جانب آخر كان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد دشن برنامج سبل العيش المنفذ من قبل ائتلاف الخير في مديريات الحوطة و تبن والمسيمير بمحافظة لحج، وأوضح مدير مشروع سبل العيش في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هادي أحمد باجبير، أن المركز يدشن برنامج سبل العيش في محافظة لحج في أربع مديريات هي الحوطة وتبن والمسيمير وحالمين، مشيراً الى أن المشروع يستهدف خمس محافظات يمنية هي عدن و لحج وشبوة وسقطرى والمهرة ويستفيد من برامجه 3750 مستفيد مباشر و 18750 مستفيد غير مباشر .