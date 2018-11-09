استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية رغم سقوط الأمطار الرعدية

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغازى الإسكندرية والدخيلة، واستمرار حركة السفن اليوم الجمعة، رغم سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة على المحافظة .

وقال رضا الغندور المتحدث باسم هيئة الميناء فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هيئة الميناء تتابع حركة الأمواج والرياح، وفى حاله ارتفاع الأمواج عن الحد غير الآمن سيتم غلق البوغاز حفاظا على السفن والأرصفة وأرواح العاملين .

وتشهد محافظة الإسكندرية موجة أمطار رعدية غزيرة منذ صباح اليوم، ومتوقع استمرارها 24 ساعة القادمة.