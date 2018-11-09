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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:08 ص
خالد صلاح
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استقرار النفط فى سوق هابطة مع ارتفاع الإمدادات وضعف آفاق الطلب

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:04 ص
استقرار النفط فى سوق هابطة مع ارتفاع الإمدادات وضعف آفاق الطلب نفط - ارشيفيه
سنغافورة – رويترز
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استقرت أسواق النفط اليوم الجمعة لكنها تظل ضعيفة مع ارتفاع الإمدادات ومخاوف بشأن تباطؤ اقتصادى يضغط على الأسعار، فى الوقت الذى تراجع فيه الخام الأمريكى بنحو 20 % منذ بداية أكتوبر.
 
وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 65.73 دولار للبرميل بارتفاع قدره ستة سنتات مقارنة مع سعر التسوية السابقة، ويتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب الانخفاض للأسبوع الخامس، بعد تراجعه 4% منذ بداية الأسبوع الجارى.
 
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 70.84 دولار للبرميل بزيادة 19 سنتا مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ويتجه برنت صوب التراجع 3% تقريبا هذا الأسبوع، لينخفض للأسبوع الخامس على التوالى.
 
وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 20 % من أعلى مستوى لهما فى أربع سنوات والذى بلغاه فى مطلع أكتوبر.
 
وقال وليام أولوفلين محلل الاستثمار لدى ريفكين سيكيوريتيز فى استراليا "أسعار النفط... رسميا فى سوق هابطة حاليا، بعد أن تراجعت 20 % من ذروتها (فى أكتوبر)".
 
ويقول محللون إن الضغط النزولى الرئيسى على الأسعار يأتى من ارتفاع الإمدادات، على الرغم من العقوبات الأمريكية على إيران التى فُرضت هذا الأسبوع، وكذلك من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادى.
 
وقال محللون لدى برنشتاين إنرجى "مع مواصلة صادرات أوبك الارتفاع، تستمر المخزونات فى التزايد مما يفرض ضغطا نزوليا على الأسعار".
 
وقال أحدهم "تباطؤ الاقتصاد العالمى يظل الخطر الرئيسى الذى يدفع النفط للهبوط".
 

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