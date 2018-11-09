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استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 9-11-2018

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:45 م
استقرار أسعار السمك اليوم الجمعة 9-11-2018 سوق سمك - ارشيفية
أسماء أمين
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استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 9-11-2018  بسوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 9 - 24 جنيها حسب النوع والحجم، وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.
 
وبلغ سعر سمك التعابين  ليصل من 40 إلى 140 جنيها  ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك البياض ما بين 29 - 35 جنيها  ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.
 
وبلغ سعر سمك المكرونة السويسى من 95-67 جنيها، وبلغ سعر المكرونة والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 34 - 40 جنيها، وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، سعر سمك المرجان يصل  بين 22 إلى  41 جنيها.
 
وسعر الجمبرى من 125 إلى 320 جنيها حسب النوع والحجم فى حين ارتفع  سعر الجمبرى الجامبو من 375 إلى 425 جنيها وسعر الجمبرى المجمد من  125 إلى 165 جنيها، وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها، وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.
 
 

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