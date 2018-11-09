ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيئ فى الأردن إلى 7 وفيات

(أ ش أ)

أعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات.

ودعت الوزيرة الأردنية، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (بترا)، المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجارى السيول والجسور والأنفاق، إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة الليلة وغدا.

ولفتت إلى انه تم فتح المدارس القريبة من هذه المناطق كمراكز إيواء للمتضررين، وأنه ستكون هناك عمليات إخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.