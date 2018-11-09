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الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:36 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيئ فى الأردن إلى 7 وفيات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 10:13 م
ارتفاع عدد ضحايا الطقس السيئ فى الأردن إلى 7 وفيات سيول - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات.

ودعت الوزيرة الأردنية، فى تصريح أوردته وكالة أنباء (بترا)، المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجارى السيول والجسور والأنفاق، إلى إخلاء منازلهم حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة الليلة وغدا.

ولفتت إلى انه تم فتح المدارس القريبة من هذه المناطق كمراكز إيواء للمتضررين، وأنه ستكون هناك عمليات إخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني.

 


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ضحايا الطقس السيئ

الطقس السيئ فى الأردن

الأردن

سيول الاردن




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