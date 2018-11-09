ارتفاع سعر طن البلح المصرى من 400 إلى 1000 دولار

كتب إسلام سعيد

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة إن هناك نقلة نوعية وحضارية كبيرة فى واحة سيوة، وهناك نموذج كامل للتنمية، مشيراً إلى أن وجود 13 مصنعا لإنتاج التمور يحقق التكامل فى عمليات الإنتاج.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة بواحة سيوة، أن طن البلح فى مصر سعره تضاعف من 400 دولار إلى ألف دولار، نتيجة جهود أهالى سيوة وكذلك التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر فى ظل عمل قيمة مضافة لإنتاج وزراعة التمور فى سيوة والعام المقبل سنحتفل بزيادة التصدير وزيادة سعر البلح إلى أكثر من ألف دولار.

وأكد الوزير أن إنتاج سيوة فى الماضى كان يضيع نتيجة عدم القدرة على التخزين والتصنيع والتسويق لكن مع إقامة المهرجان بدأ الوضع يتغير لنجد أنفسنا أمام نموذج مثالى لتطوير صناعة وزراعة التمور فى واحة سيوة.

واستطرد وزير الزراعة أن مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج التمور عالمياً، لكن إذا ركزنا على الاهتمام بهذا المنتح سنحقق طفرة فى الصادرات المصرية، وتابع أن ساهم المهرجان فى زيادة نسبة التصدير بصورة ملحوظة.