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اتحاد الصناعات: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع مصرى للأسمدة بتنزانيا

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 02:35 م
اتحاد الصناعات: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع مصرى للأسمدة بتنزانيا بعثة اتحاد الصناعات تلتقى الهيئة الوطنية للجيش التنزانى
كتبت منى ضياء
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واصل وفد اتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع مع العديد من الجهات الحكومية التنزانية على مدار اليومين الماضيين، كان على رأسها الهيئة الوطنية للجيش التنزانى Suma JKT والتى عرضت على الوفد المصرى العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية فى تنزانيا كان فى مقدمتها صناعة الطباعة والمنتجات الجلدية والأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية ومواد البناء والادوية والحاصلات الزراعية وكذلك البلاستيك.
 
بعثة اتحاد الصناعات فى تنزانيا
بعثة اتحاد الصناعات فى تنزانيا
 
وبحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، فأن المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للجيش التنزانى جنرال Rajabu N. Mabele، أكد على الشركات المصرية تقديم أوراقها وارسالها إلى الهيئة، والتى ستقوم بدورها بدراسته ودعوة الشركة للاستثمار أو التصدير إلى تنزانيا، وانتهى الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة بولى سيرف للأسمدة والكيماويات لإنشاء مصنع للأسمدة.
 
بعثة اتحاد الصناعات تلتقى الهيئة الوطنية للجيش التنزانى
بعثة اتحاد الصناعات تلتقى الهيئة الوطنية للجيش التنزانى
 
كما عقد الوفد العديد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية التنزانية منها مصلحة الضرائب والجمارك التنزانية ممثل عن هيئة الدواء وممثل عن هيئة سلامة الغذاء وبحضور ممثلى اتحاد الغرف التجارية التنزانية واتحاد القطاع الخاص وذلك لمناقشة ومعرفة معلومات عن النظم والقوانين الاستثمارية بتنزانيا.
كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى المنطقة الحرة الاستثمارية بتنزانيا بحضور رئيس الهيئة للتعرف على أهم المميزات التى تقدمها الحكومة التنزانية إلى المستثمر الأجنبى والنظم المختلفة للاستثمار داخل المنطقة الحرة، واختتم الوفد زيارته الميدانية بزيارة إحدى المصانع العاملة فى مجال إنتاج وتعبئة الحبوب.
 

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