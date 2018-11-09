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إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين بجامعة سوهاج من المصروفات

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 06:15 م
إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين بجامعة سوهاج من المصروفات أحمد عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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قرر الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم ،   رئيس جامعة سوهاج ،  إعفاء الطلاب المكفوفين، و المعاقين، ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الحالات الصحية والغير قادرين مادياً من دفع الرسوم الدراسية والتى تتضمن الإقامة بالمدن الجامعية، التغذية والمصروفات الدراسية، وذلك من خلال الدعم الذى يوفره صندوق التكافل الاجتماعى المركزى التابع للجامعة، بالإضافة إلى صناديق التكافل الموجودة بالكليات .

وقال رئيس جامعة سوهاج ، أنه تم تقديم الدعم الكامل للطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية، حيث تم صرف 270 ألف جنيه لإجراء 3عمليات جراحية بمستشفى عين شمس التخصصى، وتخصيص 326 ألف جنيه شهرياً لاستكمال علاج 11 حالة صحية وحتى يتم شفاؤهم بالتام ، 

وقال الدكتور صفا محمود السيد ،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى ، أنه تم شراء أجهزة تعويضية باجمالى مبلغ 369 ألف جنيه، وسماعات طبية للطلاب ضعاف السمع. مضيفاً أنه جارى حاليا الاستعداد لإقامة المعرض الخيرى للملابس الجاهزة لطلاب وطالبات الجامعة خلال نوفمبر الجارى، حيث تم دعم المعرض بمبلغ 300 ألف جنيه وسيتم البيع للطلاب بتخفيض وقدره 50% من قيمة المشتريات.

وأشاد كلاً من اسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية وصبرى محمد مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بأهمية دور الصندوق فى الرعاية الإجتماعية للطلاب غير القادرين لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب من خلال قواعد واضحة وإجراءات بسيطة، حيث قامت إدارة الجامعة بتطوير العمل بصندوق التكافل الاجتماعى لتسهيل الإجراءات على الطلاب، وتقديم الدعم للطالب المستحق اعتباراً من السنة الأولى ويستمر حتى التخرج بنفس الأوراق.

 


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