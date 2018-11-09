أمريكا تطلب من سكان كاليفورنيا إخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات

(أ ش أ)

طلبت السلطات الأمريكية فى ولاية كاليفورنيا من آلاف السكان فى شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذى التهم أكثر من 80 كيلومترًا مربعًا، ويتمدد سريعًا.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق فى تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر -وفقًا لقناة سكاى نيوز الإخبارية - أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة.. من فضلكم... أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك"، ومن جانبها حذرت السلطات المحلية من أن النيران تهدد حوالى 15 ألف نقطة حساسة.

ويشار إلى أن الحريق الذى أطلق عليه اسم كامب فاير -ويعتبر متأخرًا بالنسبة لموسم الحرائق فى الولايات المتحدة- أتى على عشرات المنازل فى مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وتمددت الكارثة التى أججتها رياح عنيفة؛ لتغطى مدينة باراديس التى يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة بسحب الدخان الكثيفة والرماد، فيما دمرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة محروقات.