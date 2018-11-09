أسعار الدولار اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر

استقرت أسعار الدولار اليوم الجمعة 9-11-2018، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات.
سعر الدولار اليوم فى مصر
استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
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