3 اتفاقيات بين البنك العقارى وشركة أردنية لضمان القروض لدعم المشروعات الصغيرة

كتب – أحمد يعقوب

وقع البنك العقارى المصرى العربى، والشركة الأردنية لضمان القروض 3 اتفاقيات تغطى ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج التمويل الصناعى والمشاريع الناشئة.

ووقع الاتفاقية عن البنك طارق عقل، المدير الإقليمى للبنك العقارى المصرى العربى وعن الشركة الدكتور محمد الجعفرى مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض ، وبحضور عدد من مدراء الإدارة التنفيذية من كلا الجانبين.

وقال طارق عقل: "تأتى هذه الشراكة استكمالا لمنظومة متكاملة يعمل البنك العقارى المصرى العربى على إنجازها بهدف دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة منها بهدف تغطية المخاطر المصرفية التى قد تنجم عن تلك القروض التى تمنح لمثل هذه الشريحة من الشركات.

وأضاف طارق عقل، أن هذه الاتفاقيات تدعم فرص الاقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض التى تشارك البنك فى تحمل المخاطر وتخفف عبء مخاطر الائتمان على قاعدة رأس المال ومخصصات الديون، خاصة وان برامج الشركة توفر تغطية تأمينية تتراوح ما بين 70-85% من قيمة القروض الممنوحة حسب كل برنامج مشمول بأحكام الاتفاقيات التى تم توقيعها".

وثمن عقل الدور الكبير الذى تقوم به الشركة الأردنية لضمان القروض لتحقيق الاستقرار والتحفيز لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى السرعة فى تنفيذ ومنح التسهيلات ضمن الـ3 برامج.