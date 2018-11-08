وكيل الأزهر: الدولة تدرك أهمية التعليم ولا سبيل لحل الأزمات بدونه

قال الشيخ صالح عباس ،القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف ،إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم وتدرك جيدا أهمية التعليم فى تقدم الأمم، باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمات، مضيفا أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه بتطبيق منظومة التعليم الجديدة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مشيدا بمنتدى شباب العالم، الذى كان فكرة وحلما فأصبح حقيقة.

وأضاف خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية ،اليوم الخميس،أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الازهرية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

يأتي هذا التكريم في إطار حرص الأزهر الشريف على تحفيز وتشجيع أبنائه المتفوقين، ودفعهم لمواصلة مسيرة التفوق والتميز، وأن يشكلوا نموذجا لما يجب أن يكون عليه الطالب الأزهري، من الجمع ما بين التفوق العلمي والاكاديمي، والرقي الأخلاقي والقيمي، فضلا عن الاعتدال والتفاعل بإيجابية مع قضايا المجتمع وشواغله.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد حرص على الاتصال، هاتفيًا، بأوائل الثانوية الأزهرية فور إعلان النتيجة في يوليو الماضي، رغم وجوده في خارج مصر، كما حرص كذلك على الاتصال بأولياء أمور الطلاب لتهنئتهم على تفوق أبنائهم وشكرهم على ما بذلوه من جهد ورعاية تكلل بذلك التميز التعليمي.