وكيل أوقاف الإسكندرية: استقبال 4 أطنان لحوم اليوم ليصل إجمالى الصكوك 25 طنا

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ محمد خشبة وكيل أوقاف الإسكندرية، إنه سيتم استقبال آخر دفعات لحوم الأضاحى اليوم الخميس من الوزارة، وهى 4 أطنان سيتم توزيعها على الفقراء بالقرى المتبقية السكندرية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه بعد وصول الدفعة الأخيرة تصل إجمالى اللحوم التى استقبلتها محافظة الإسكندرية 25 طن لحوم تم توزيعها على معظم القرى الفقيرة من خلال أئمة الأوقاف منذ عيد الأضحى المبارك وحتى الآن.

يذكر أن محافظة الإسكندرية حققت المركز الثانى فى جمع الصكوك على مستوى الجمهورية بعد محافظة القاهرة.