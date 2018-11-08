وفد بابوى يسافر إلى القدس لمتابعة مشكلة دير السلطان

وائل ربيعى

سافر إلى القدس اليوم الخميس، وفدًا كنسيًا بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للقاء الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، لبحث آخر تطورات الوضع فى مشكلة دير السلطان.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح له اليوم الخميس، إن الوفد يتكون من الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس كامل ميشيل منسق عام الكنيسة لقضية دير السلطان.