وسائل إعلام أمريكية: مرتكب هجوم كاليفورنيا ألقى قنابل دخان بعد إطلاق النار

كتبت: إنجى مجدى

أفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة ستة أشخاص بينهم ضابط شرطة فى إطلاق نار على ملهى ليلى، فى مدينة ساوثند أواكس فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الأمريكية، الخميٍس، فأن ما لا يقل عن 30 طلقة نارية تم إطلاقها على ملهى "بوردرلاين بار أند جريل"، الذى يبعد 40 ميل عن مدينة لوس أنجلوس. وأفاد شهود عيان أن مسلح قام بإطلاق عدة طلقات نارية من مسدسه قبل أن يلقى قنابل دخان على الحشود داخل الملهى.

وأفادت محطة ABC7 فى كاليفورنيا، بسقوط قتيل على الأقل، فيما قالت السلطات المحلية أن هناك عشرات الإصابات نتيجة للهجوم، بما فى ذلك شرطى.