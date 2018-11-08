وزير الداخية الإيطالى: نعمل حاليا على مكافحة الإجرام والإرهاب

كتب أحمد علوى

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني إن هدفنا الأمني يتمثل بمكافحة الإجرام والإرهاب.

وكتب سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الخميس، إنه "يجري مقر الوزارة الآن اجتماع اللجنة الوطنية للأمن العام والنظام، بحضور رؤساء قوى إنفاذ القانون".

وأوضح وزير الداخلية أن ذلك "يأتي بهدف واحد دائماً، وهو الدفاع عن إيطاليا من التهديدات الداخلية والخارجية، مكافحة الجريمة وضمان سلامة المواطنين وتمتعهم بالهدوء".

وخلص زعيم حزب رابطة الشمال إلى القول "نحن سعداء بأن نكون قادرين على الاعتماد على الاحتراف العالي"، لقوى حفظ الأمن، وهي "فخرٌ لبلادنا بأسرها".