وزير الداخلية الإيطالى: خفر السواحل الليبى يوقف 70 مهاجرًا غير شرعى

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني، إن خفر السواحل الليبى أوقف 70 مهاجرًا غير شرعي.

وكتب سالفينى - فى تغريدة على مدونة (تويتر) اليوم الخميس - : "إن زورقًا مطاطيًا يحمل على متنه حوالى 70 شخصًا، رُصد بعد ظهر أمس شمال مدينة الخمص شرق طرابلس، وقد أوقفته قوات خفر السواحل الليبية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأشار الوزير فى تدوينته المعنونة "لنوقف الغزو"، فى إشارة إلى المهاجرين، إلى أن "نشاط مهربى البشر قد انتهى فعلاً".